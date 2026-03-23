Пьяный угонщик врезался в здание во время погони ДПС на Чукотке

В городе Анадырь пьяный угонщик влетел в здание. Это произошло, когда его преследовала машина ДПС, сообщает пресс-служба УМВД России по Чукотскому автономному округу.

Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero проигнорировал требования полицейского об остановке. Из-за этого была начата погоня.

В результате машина врезалась в здание возле дома № 4 по улице Полярной. Из-за этого пострадала пассажирка, ее доставили в больницу. Медики диагностировали у нее перелом ноги.

При этом полиция установила, что перед ДТП водитель и 31-летняя женщина сидели в гаражном боксе у знакомого, где выпивали алкогольные напитки. Автомобиль Mitsubishi Pajero находился там же. Дверь машины была не заперта. Мужчина неправомерно завладел транспортом и вместе со знакомой отправился кататься.

