РИАМО - 21 мар. Количество вылеченных Covid-пациентов в Подмосковье за минувшие сутки увеличилось на 949 человек и достигло 923 461 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе было госпитализировано 56 пациентов с диагностированным коронавирусом.

С начала пандемии в Московской области зарегистрировали 955 977 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 367 случаев подтвердилось за последние 24 часа.

Болезнь не смогли победить 14 645 пациентов, из них 18 человек скончались за прошедшие сутки.

Эпидситуация в Подмосковье стабилизировалась. Это позволило региональным властям отменить обязательный масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию.

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