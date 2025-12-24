МИД России опроверг сообщения об эвакуации посольства в Венесуэле

Западное СМИ, ссылаясь на анонимного «офицера европейской разведки», строило конспирологические теории вокруг вереницы машин с дипномерами у ворот загранучреждения, сказано в сообщении.

«Поднимаем завесу тайны. В посольстве проводили бетонирование главного въезда, поэтому автомобили были припаркованы на улице», — пояснили в ведомстве.

МИД заверил, что все сотрудники находятся в стране и выполняют свои обязанности в полном объеме, пригласив пользователей следить за официальными аккаунтами посольства, чтобы «всегда быть в курсе событий» и не становиться жертвами дезинформации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.