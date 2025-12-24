Аэропорт Домодедово предупредил о возможных изменениях в расписании

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, что может привести к корректировкам в расписании части полетов.

В официальном сообщении, опубликованном в телеграм-канале Росавиации, подчеркивается, что «меры приняты для обеспечения безопасности полетов».

Пассажирам, чьи рейсы могут быть затронуты, рекомендуют следить за актуальной информацией с помощью онлайн-табло на официальном сайте аэропорта Домодедово. Там же можно уточнить статус конкретного рейса в режиме реального времени.

