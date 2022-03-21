РИАМО - 21 мар. За минувшие сутки на территории Московской области выявили 367 случаев заражения Covid-19, общее число случаев с начала пандемии составляет 955 977, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки скончались 18 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Жертвами пандемии в регионе стали 14 645 человек.

Уровень коллективного иммунитета к патогену в Подмосковье составляет 49%. Кампания по вакцинации населения продолжается. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах.

Жителей Подмосковья, переболевших Covid-19, приглашают пройти диспансеризацию. Проверить собственное здоровье можно как в будние дни, так и на выходных в медучреждениях региона.

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