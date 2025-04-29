Ефимов: ФОК для незрячих и слабовидящих в СВАО оснастили 25-метровым бассейном

На территории столичной общеобразовательной школы-интерната № 1 возвели новый физкультурно-оздоровительный комплекс, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Школа-интернат расположена в Алексеевском районе по адресу: 3-я Мытищинская улица, дом 5, строение 6. Она нацелена на обучение и реабилитацию незрячих и слабовидящих детей.

«Уникальный четырехэтажный спорткомплекс площадью 4,7 тыс. кв. м построили за два года. Для внешней отделки здания были использованы алюминиевые панели синего и белого цветов, а нижний этаж оформлен витражным остеклением. Декоративные экраны из перфорированного алюминия смогут защитить спортзалы от солнечных лучей. Само здание оснастили тактильными плитками для незрячих, а в 25-метровом бассейне есть стационарный подъемник для маломобильных людей», — объяснил вице-мэр.

Одной из ключевых особенностей объекта является лифт грузоподъемностью в 1 тыс. кг и крытый теплый переход на уровне второго этажа, который соединяет школу-интернат и спорткомплекс.

«В новом здании создана безбарьерная среда. Каждая кнопка информационного терминала при входе оборудована шрифтом Брайля, а направляющие тактильные индикаторы на полу дают возможность слабовидящим ориентироваться в пространстве. Для маломобильных посетителей тут есть пандусы. На втором этаже расположен универсальный спортзал площадью 1,1 тыс. кв. м. Благодаря трансформируемым перегородкам зал можно разделить на несколько зон, что позволяет одновременно проводить тренировки и соревнования по мини-футболу и голболу», — прокомментировал руководитель департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

В зоне рекреации находятся соляная пещера и стол для шоудауна. Прилегающую территорию благоустроили.

Строительство спорткомплекса шло под контролем Мосгосстройнадзора.

Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых является уникальным учебным заведением с более чем 140-летней историей. Обучение здесь проходит по системе рельефно-точечного шрифта Брайля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии спортивного комплекса для незрячих детей.