Метели продолжают «рвать» Урал после сильнейшего в XXI веке снегопада в Перми

Сильные снегопады обрушились на Свердловскую и Челябинскую области после Перми

Аномальные снегопады прошли в Свердловской и Челябинской областях. До этого в Перми, по данным местного ГИС-центра, зафиксировали самый сильный в XXI веке снегопад, сообщает Baza .

Из-за непогоды на Урале автобусы перестали выполнять междугородние рейсы. Судя по кадрам с мест событий, пассажирам также приходится толкать общественный транспорт, чтобы он вырвался из снежного плана.

Сильнейший снегопад и ветер обрушились на уральские регионы в ночь 29 апреля.

В результате непогоды на трассе М-5 в Челябинской области вводили ограничения для некоторых видов транспорта, следующих от границы с Башкортостаном до Чебаркуля. В Свердловской области более 5000 домов остались без электричества из-за порванных проводов ЛЭП.

В Пермском крае также отменили или задержали ряд рейсов в аэропорту после выпадения 88% месячной нормы осадков. Из-за снегопада в Перми также случился транспортный коллапс.