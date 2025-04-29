Без еды и воды: пассажиры отмененного рейса в Пермь просидели ночь в аэропорту

Пассажиры провели ночь в аэропорту после отмены рейса из-за непогоды в Перми

Пассажиры российской авиакомпании «Азимут» всю ночь ждали вылета в аэропорту Минеральных Вод, в итоге рейс отменили, сообщает «Осторожно, новости».

Они рассказали, что должны были вылететь в Пермь 29 апреля в 00:50. Их зарегистрировали, приняли багаж. А потом два раза переносили рейс, который в итоге вообще отметили из-за непогоды в Перми.

Люди пожаловались, что за 5 часов ожидания вылета им не дали ни еду, ни воду. Представитель «Азимута» отказался ставить пассажирам отметку об отмене рейса, он просто ушел.

«Люди оказались на улице, многие без денег, без воды и еды, у многих закончились путевки в санатории и людям некуда пойти», — подчеркнули пассажиры.

Они добавили, что в зале аэропорта находится много пенсионеров и маленьких детей, которые плачут. А билеты на следующие рейсы стоят около 50 тыс. рублей, при этом авиакомпания отказывается предоставлять замену.

Ранее в Перми прошел самый сильный за 15 лет снегопад. За сутки там выпало 22 мм снега, что составляет 60% от месячной нормы осадков.