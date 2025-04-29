В Перми намело огромные сугробы из-за самого сильного за 15 лет снегопада

Как сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале, за сутки в Перми выпало 22 мм снега — это 60% от месячной нормы осадков. Во вторник утром высота снежного покрова в городе достигла 33 см.

Снежная буря продолжается уже сутки. Из-за снегопада в Перми падают деревья, движение на дорогах полностью парализовано 10-балльными пробками — многие автолюбители уже успели переобуть машины на лето.

Общественный транспорт не ходит. В Сети появились кадры, как автобусы, трамваи и электрички не могут сдвинуться с места, а пассажиры бредут по сугробам пешком. Местный аэропорт был закрыт на прием и отправку рейсов на целых 17 часов. Кроме того, некоторые районы города остались без электроэнергии.

Снега на улицах так много, что он полностью скрывает припаркованные автомобили.

Мощные снегопады накрыли весь Урал. Снегом завалило также Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области.