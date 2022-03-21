РИАМО - 21 мар. В России за минувшие сутки подтвердили 28 709 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в стране зафиксировали 17 611 401 случай заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также в РФ госпитализировали 2187 Covid-пациентов, что на 14,3% меньше по сравнению с 20 марта (2551).

Еще за последние 24 часа выздоровели после Covid-19 в РФ 61 938 пациентов, скончались 409 человек с подтвержденной инфекцией.

С начала пандемии в стране вылечили от коронавируса 16 271 880 пациентов, умер 364 901 зараженный.

Записаться на вакцинацию от Covid-19 россияне могут через портал госуслуг и по телефонам «122» или 8-800-2000-112.

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