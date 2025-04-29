Какой будет погода в мае 2025 в Москве и Подмосковье: прогноз синоптиков

Подробности о том, какой будет погода в мае 2025 года в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Апрель 2025 года запомнится жителям столичного региона крайне переменчивой погодой и целым рядом температурных аномалий. Между тем уже в этот четверг в свои права вступит май— последний месяц весны. Каким он будет — читайте в материале РИАМО.

Какой будет погода на первомайские праздники в Москве и Подмосковье

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Согласно данным центра погоды «Фобос», рубеж апреля и мая в 2025 году ознаменуется общей тенденцией к потеплению. В ночь на вторник, 29 апреля, в Москве ночью и днем ожидается плюс 6-8 градусов, в Подмосковье — плюс 5-7 градусов. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. В столице будет дуть умеренный западный ветер, а в области — сильный юго-западный, с порывами до 15 м/с.

В ночь на среду, 30 апреля, столбики термометров в Москве покажут плюс 6-8 градусов, по области — плюс 4-6 градусов. Днем в столичном регионе ожидается плюс 6-8 градусов. Последний день апреля ознаменуется переменной облачностью со слабым ветром в Москве и умеренным северным ветром — в Подмосковье.

Долгожданные майские праздники начнутся с довольно холодной ночи — плюс 3-5 градусов в Москве и плюс 2-4 градуса — по области. Однако днем в четверг, 1 мая, потеплеет до плюс 12-14 и плюс 10-12 градусов соответственно. В течение суток ожидается переменная облачность при умеренном северо-восточном ветре.

Ночь на пятницу, 2 мая, в столице синоптики прогнозируют плюс 6-8 градусов, в Подмосковье — плюс 2-4 градуса. Днем столбики термометров в Москве покажут плюс 14-16 градусов (по области — плюс 13-15 градусов). В столице ожидается переменная облачность, а в Подмосковье — малооблачная погода при умеренном южном ветре.

Какая погода будет на День Победы в Москве и Подмосковье

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В 2025 году 9 мая — День Победы — придется на пятницу. В честь праздника россияне отдыхают четыре дня, 8–11 мая (четверг — понедельник). Согласно предварительному прогнозу Gismeteo, ночью 8 мая ожидается плюс 11 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. В столице будет пасмурно, пройдет дождь.

Такие же температуры сохранятся и в День Победы, при этом из-за туч проглянет солнце, а дождей станет меньше. Переменная облачность с дождями также ожидается и 10–11 мая, причем осадки усилятся к воскресенью. По ночам столбики термометров покажут плюс 10-11 градусов, а днем температура повысится до плюс 17-20 градусов.

Прогноз погоды на май 2025: тучи и дождь в Московском регионе

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Согласно прогнозу портала Gismeteo, в последний месяц весны 2025 года Московский регион ждет пасмурная погода без ясных дней. Впрочем, это лишь один из вероятных сценариев. По предварительным данным, на протяжении трех недель месяца возможны осадки в виде дождя.

Самая холодная ночь, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут плюс два градуса, ожидается на 2 мая. Самая низкая дневная температура — плюс девять градусов — ожидается 1 мая. Самыми теплыми ночами последнего месяца весны могут стать ночи на 22–24 мая, когда столбики термометров поднимутся на 13 градусов выше нуля. Самая высокая дневная температура — плюс 20 градусов — ожидается 10 и 22–23 мая.

Каким будет лето 2025 года в столичном регионе

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Долговременные прогнозы погоды не отличаются точностью, отмечают синоптики — поэтому относиться к ним стоит очень аккуратно. Однако некоторые специалисты ранее высказывались по поводу того, каким может быть лето 2025 в столичном регионе. Так, по мнению руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, летний сезон может наступить раньше обычного.

«Такая тенденция прослеживается — год от года продолжительность летнего периода увеличивается», — отмечал он.

Шансы на то, что жителей Москвы и области ждет нормальное или даже жаркое лето — около 70%. Остальные 30% приходятся на вариант с холодным летом. Другие предварительные прогнозы говорят о том, что 2025 год может войти в ТОП-3 или ТОП-5 самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Об этом, в частности, заявлял научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Но это такие расчеты, которые напоминают прогноз инфляции. Серьезно относиться к этому не стоит сейчас. Этот прогноз уточняется в середине года», — заключил эксперт.