Оторвало конечность: в Истре женщина из ревности переехала сожителя на машине

Жительница Истры из ревности сбила на авто сожителя, оторвав ему конечность

В Истре 34-летнюю местную жительницу обвинили в покушении на убийство сожителя. Ей также избрали меру пресечения, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел вечером 26 апреля у дома в КП «Долина Озер» в деревне Ламишино. Женщина на автомобиле сбила сожителя, в результате чего ему частично оторвало правую конечность. Кроме того, у него диагностировали и другие травмы.

Задавить мужчину насмерть его возлюбленной не удалось, так как после наезда машина оказалась повреждена.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). На допросе обвиняемая частично признала свою вину и пояснила, что на преступление ее толкнула ревность.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, транспортное средство было изъято, назначена судебно-медицинская экспертиза.