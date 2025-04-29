Овчинский: для маломобильных горожан с инвалидностью оборудовали 14 квартир

За три месяца текущего года в новостройках по программе реновации столица оборудовала 14 квартир для маломобильных горожан с инвалидностью, поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В таких квартирах предусмотрены широкие коридоры и дверные проемы, чтобы удобно было передвигаться на кресле-коляске. В ванных комнатах и санузлах установлены поручни.

«За первый квартал 2025 года город возвел семь новостроек по программе реновации. В пяти из них суммарно оборудовали 14 квартир для маломобильных горожан с инвалидностью. В частности, в Косино-Ухтомском пять таких квартир появилось в двух новостройках, столько же – в Котловке. Еще по две квартиры для маломобильных горожан с инвалидностью оборудовали в новостройках в районах Царицыно и Западное Дегунино», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Известно, что ЖК по реновации возводят с учетом принципов безбарьерной среды. В подъездах широкие проходы, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без высоких ступенек. Пешеходные проходы во дворах спроектированы так, чтобы комфортно было передвигаться как родителям с колясками, так и гражданам с ОВЗ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с момента старта реновации в новостройках оборудовали более 1 тыс. квартир, адаптированных под потребности горожан с особенностями здоровья.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.