Замначальника красноярского главка ФСИН нашли мертвым. Вероятно, он убил себя
Замначальника красноярского главка ФСИН Рожнева нашли мертвым в гараже
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В Красноярске обнаружили тело заместителя начальника Главного управления ФСИН по региону Игоря Рожнева. Предположительно, он совершил самоубийство, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Красноярского края.
Труп Рожнева обнаружили в гараже. Причины его смерти устанавливаются.
В ситуации разбираются правоохранительные органы. Прочей информации о случившемся пока нет.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали пенсионера ФСИН, который сознался в многократных изнасилованиях малолетней падчерицы. Когда жертва насилия повзрослела, она совершила самоубийство.