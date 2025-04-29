Замначальника красноярского главка ФСИН нашли мертвым. Вероятно, он убил себя

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В Красноярске обнаружили тело заместителя начальника Главного управления ФСИН по региону Игоря Рожнева. Предположительно, он совершил самоубийство, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Красноярского края.

Труп Рожнева обнаружили в гараже. Причины его смерти устанавливаются.

В ситуации разбираются правоохранительные органы. Прочей информации о случившемся пока нет.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали пенсионера ФСИН, который сознался в многократных изнасилованиях малолетней падчерицы. Когда жертва насилия повзрослела, она совершила самоубийство.