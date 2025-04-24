Педофил из ФСИН годами насиловал «дочку» в Петербурге. Она выросла и убила себя

Убившей себя в Петербурге оказалась жертва педофила-отчима из ФСИН

В Санкт-Петербурге пенсионер ФСИН признался, что годами насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу. В 2024 году, когда девушке было уже 19 лет, она совершила суицид и была найдена на детской площадке, сообщает Бриф24 со ссылкой на источник.

Труп молодой петербурженки нашли в августе 2024 года. Тело лежало на детской площадке на улице Евдокима Огнева. Тогда правоохранители начали расследовать суицид и изучить, что подтолкнуло горожанку наложить на себя руки.

Недавно силовики наведались с обыском к отчиму погибшей, бывшему сотруднику петербургского управления ФСИН. Накануне, 23 апреля, 59-летнего мужчину задержали.

В полицейском отделе экс-сотрудник УФСИН признался, что насиловал падчерицу с момента, когда ей исполнилось 12 лет. По словам мужчины, он занимался с ребенком сексом на протяжении трех лет.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.