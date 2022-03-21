РИАМО - 21 мар. Полицейские МУ МВД РФ «Балашихинское» задержали ранее судимого 37-летнего жителя Самарской области, который ограбил пенсионерку в Подмосковье. Мужчина похитил 270 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

«В полицию обратилась 74-летняя местная жительница с заявлением о том, что у одного из домов на Носовихинском шоссе неизвестный выхватил у нее из рук сумку с деньгами и скрылся», – сказала начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Она добавила, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».

«Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого в совершении преступления», – уточнила Петрова.

По ее словам, с помощью ориентировок сотрудники уголовного розыска задержали грабителя на одном из столичных вокзалов. Мужчина планировал вернуться домой в Тольятти.

Со слов задержанного, украденные у пожилой женщины деньги он потратил на одежду и иные свои личные нужды.

Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.