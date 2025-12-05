В РКН рассказали, заблокируют ли игру Minecraft

Роскомнадзор не блокирует в России популярную игру Minecraft для компьютеров. Информация в Telegram-каналах о ее запрете недостоверная, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ряд ресурсов написали о том, что Роскомнадзор якобы собирается заблокировать Minecraft в РФ. Там указывали, что игру «внесли в перечень запрещенных».

«Роскомнадзор не блокирует доступ к этой игровой платформе», — отметили в ведомстве.

Minecraft — популярная во всем мире компьютерная игра. Ее разработал программист из Швеции Маркус Перссон.

Minecraft выпустила фирма ИТ-специалиста Mojang AB. Каждый месяц в него играют не менее 170 млн человек по всему миру.

Ранее ведущий эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, что Minecraft могут заблокировать в РФ вслед за Roblox. Причина в том, что представители игры не присутствуют в России. Компания неподконтрольна и не выполняет требования законодательства РФ.

Днем 4 декабря Роскомнадзор подтвердил, что в России заблокировали игру Roblox. Причина в имеющихся в игровом пространстве запрещенных материалах. Мониторинг платформы нашел контент с пропагандой и оправданием экстремистской, террористической деятельности, призывами к совершению насильственных действий, и иные правонарушения.

