В Химках в парке «Подрезково» пройдет праздничное открытие почты Деда Мороза

В парке «Подрезково» в Химках пройдет торжественное открытие почты Деда Мороза. Гостей ждет встреча со сказочными героями, праздничный концерт, интерактивные программы и мастер-классы. Каждый сможет соприкоснуться с атмосферой предновогоднего чуда и волшебства, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Жителей и гостей города ждут:

Концерт — яркие номера от творческих коллективов ДК «Лунево»;

Почта Деда Мороза — прямо на месте вы сможете написать и отправить письмо зимнему волшебнику;

Игровая программа — встретитесь с любимыми сказочными персонажами;

Творческий мастер‑класс — дети создадут собственные новогодние чудеса своими руками;

Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Праздничная программа пройдет 6 декабря, в 12:00. Место встречи — у главного входа в парк «Подрезково».

«Для меня, как для депутата Химок, видеть, как наш округ наполняется таким волшебством — это огромное счастье. Создавать атмосферу праздника, где каждый ребенок может верить в чудо, а каждая семья — ощутить дух Нового года, — это наш приоритет, наша главная задача. Я приглашаю каждого жителя присоединиться к этому яркому событию и вместе с нами окунуться в мир новогодних чудес!» — отметил Глеб Демченко.

Всего в Химках есть пять площадок, где можно отправить письмо зимнему волшебнику. Почтовые ящики можно найти в парках «Дубки», Толстого, Величко и «Экоберег». А в картинной галерее Горшина есть специальная почта для новогодних открыток близким и родным по всей России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.