Военно-патриотический отряд Химок выступит на международном турнире

Ребята военно-патриотического объединения «Сова» и военно-поискового отряда «Страж» из Химок примут участие во II международном турнире «Кубок памяти павших бойцов спецназа и специальных подразделений». Юные патриоты выступят среди сильнейших команд России и Белоруссии, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Команду из Химок представят Даниил Иванов, Андрей Стрыжак, Александр Кожухин, Тимофей Власкин и капитан Павел Быков.

Кто‑то из ребят уже больше пяти лет в строю, кто‑то присоединился лишь год назад, но всех объединяет одно — страсть к военному делу и готовность доказать свое мастерство.

5 дней в неделю у юношей проходят регулярные занятия, а в выходные — полевые тренировки в реальных условиях. Такая дисциплина — залог побед: команда уже не раз поднималась на пьедестал первенства Московской области.

«Мы покажем наши знания, навыки и умения. Конечно, хочется одержать победу, но итог состязания покажет сам турнир», — поделился ожиданиями инструктор-методист ВПО «Страж» Илья Дробышев.

Участникам предстоит пройти испытания на прочность, где проверят:

физическую силу : подтягивания и отжимания;

мастерство владения оружием : снаряжение магазинов, разборка‑сборка, стрельба из пневматической винтовки;

выносливость и тактику : полоса препятствий, марш‑бросок, лазертаг, метание учебных гранат;

практические навыки : оказание первой медицинской помощи;

дух патриотизма: творческие выступления с песнями военных лет.

Турнир — не просто проверка сил. Это школа мужества и дисциплины, возможность отточить практические навыки, шанс научиться действовать в экстремальных ситуациях, а также важный шаг в воспитании патриотизма и чувства долга.

