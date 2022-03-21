РИАМО - 21 мар. На сегодняшний день в столице проводятся работы по сохранению более 500 архитектурных и исторических объектов. Новый сезон масштабной реставрации откроют в городе в середине апреля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Все запланированные работы, не только реставрация, но и предварительные исследования, проектирование, противоаварийные мероприятия, продолжаются в соответствии с графиком», - сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, в столице нет явных трудностей с обеспечением специалистов техникой и материалами. При переходе на отечественные аналоги могут возникать сложности и задержки, но они имеют локальный характер. Ведомство готово оперативно содействовать специалистам в их работе.

Емельянов добавил, что непрерывная работа реставрационной отрасли является важной для города задачей. Внешнеэкономические условия не повлияют на исполнение обязательств. Специалисты снабжены всеми необходимыми ресурсами и технологиями. Начатая ранее реставрация усадеб, храмов и особняков продолжается.

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