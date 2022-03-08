РИАМО - 8 мар. В столице в 2020-2021 годах было найдено немало предметов, без которых не могли обойтись москвички в XVII–XIX веках. Сейчас идет работа по их изучению и реставрации, сообщается на сайте мэра Москвы.

Сложность реставрации зависит от состояния предмета. Сначала его очищают от грунта, затем подробно описывают, проводят фотофиксацию и графическую зарисовку.

Археологам удалось найти элементы одежды, емкости для косметики, флаконы для духов и предметы рукоделия.

«Конечно же, встречаются украшения, которыми пользовались москвички: кольца, перстни-печатки, серьги, броши, стеклянные бусины. В мастерских сейчас на реставрации находятся сразу несколько коллекций таких находок. После обработки они будут переданы в фонды Музея Москвы», — сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он отметил, что состав коллекции указывает на желание женщин во все века украшать мир, преображать его и заботиться о доме и семье.

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