РИАМО - 8 мар. В столице в 2020-2021 годах было найдено немало предметов, без которых не могли обойтись москвички в XVII–XIX веках. Сейчас идет работа по их изучению и реставрации, сообщается на сайте мэра Москвы.
Сложность реставрации зависит от состояния предмета. Сначала его очищают от грунта, затем подробно описывают, проводят фотофиксацию и графическую зарисовку.
Археологам удалось найти элементы одежды, емкости для косметики, флаконы для духов и предметы рукоделия.
Он отметил, что состав коллекции указывает на желание женщин во все века украшать мир, преображать его и заботиться о доме и семье.
В Москве нашли рекордное число артефактов в прошедшем археологическом сезоне>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии