28 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня с профессиональным праздником поздравляют работников скорой помощи. Также 28 апреля можно отметить День французского бульдога или Всемирный день охраны труда.

Всемирный день охраны труда

Этот день объявила Международная организация труда. Так она попыталась привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы. Впервые эту памятную дату начали отмечать в 2003 году. Идея Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, которые впервые начали проводить в США и Канаде в 1989 году.

По оценкам МОТ, каждый год в мире около 2,3 млн человек погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте или профессиональных заболеваний. Еще примерно 270 млн работников сталкиваются с несчастными случаями на производстве.

Каждый год Всемирный день охраны труда проходит под разными девизами, например «Культура охраны труда на каждом рабочем месте», «Управление профессиональными рисками», «Безопасный труд — право каждого человека» и другими.

День работника скорой медицинской помощи

Он стал профессиональным праздником только в 2020 году после подписания соответствующего постановления правительством России. Обратиться за помощью врачей в экстренной ситуации можно по коротким номерам 103 и 112 с любого телефона.

История оказания медицинской помощи уходит корнями в XV век. Тогда впервые начали помогать обездоленным и лечить различные болезни при церквях и монастырях.

Служба скорой медицинской помощи, которую все знают в 2024 году, появилась в конце XIX века — 28 апреля 1898 году. Тогда в двух полицейских участках медикам выделили отдельное помещение и прикрепили к ним по одной машине для выезда по адресам. С 1 января 2005 года в стране начали оказывать скорую медпомощь бесплатно и круглосуточно.

День выгорания

Это напоминание о том, что забота о собственном благополучии не менее важна, чем профессиональные достижения. Праздник учредили по инициативе Telegram-канала «Креатив со звездочкой», чтобы остановиться, задуматься и пересмотреть приоритеты.

Также этот день — сигнал, который напоминает людям, что баланс между работой и личной жизнью должен стать нормой, а не роскошью. Забота о себе, правильное распределение времени и умение отдыхать — ключевые составляющие счастливой и продуктивной жизни. Пусть этот день станет ежегодным напоминанием о том, что здоровье и благополучие — превыше всего.

День химической безопасности

Данный день был учрежден из-за событий, произошедших на заводе химического оружия в Новочебоксарске. 28 апреля 1974 года на заводе загорелся цех, в результате чего сгорело множество авиабомб. Последствия данной аварии можно сравнить с последствиями Чернобыльской катастрофы. Однако информация о произошедшем стала доступна только в 1990-х годах.

Впервые День борьбы за права человека от химической опасности отмечался 28 апреля 1997 года по инициативе экологов в память о событиях в Новочебоксарске. Целью праздника является анализ взаимодействия человека с химическими веществами. Одна из главных общегосударственных задач — обеспечение химической безопасности страны.

Важно помнить, что помимо проблемы взаимодействия с химическими веществами и оружием, проблемой является уничтожение старого оружия. Эта тема актуальна для жителей тех мест, где оно хранится с давних времен. Старые военные объекты, на которых находилось химоружие, угрожают регионам страны.

В День химической безопасности представители экологических и природоохранных организаций также проводят встречи с работниками химического производства в местах производства и хранения химоружия, организуют встречи с представителями власти и СМИ.

День французского бульдога

Французский бульдог — это собака-компаньон, питомец для развлечения. Он веселый и подвижный, с крепкой психикой, любит детей, хорошо встречает гостей, но в случае опасности готов защищать хозяина и его семью.

Также французский бульдог может быть агрессивен к другим собакам и кошкам, но это зависит от темперамента каждого питомца.

Эту породу вывели англичане для травли быков. Она отличается оригинальными ушами, которые называют «летучей мышью». Собаки обычно не выше 35 см в холке и не тяжелее 15 кг. Бывают и более мелкие или крупные особи. Французские бульдоги храпят, любят «разговаривать» с хозяевами и не умеют плавать.

В Москве начала работать первая типография

Работа над первой русской печатной книгой — «Апостолом» — началась 28 апреля 1563 года. Иван Федоров и Петр Мстиславец вошли в историю как русские первопечатники.

Мастерам пришлось в течение года отливать шрифты и изготавливать оборудование для выпуска книги. Кроме того, продолжительное время заняла подготовка текста «Апостола». В его редактировании участвовал митрополит Макарий.

Первая датированная книга стала образцом для последующих изданий. Было установлено, что Федоров и Мстиславец трудились в самостоятельной типографии, а в работе применяли технику набора, верстки и печати по аналогии с анонимными изданиями.

Хейердал отправился в путешествие на плоту «Кон-Тики»

Это произошло в 1947 году. На плоту «Кон-Тики» отправился в океан норвежский этнограф Тур Хейердал. Он хотел подтвердить свою гипотезу о возможности первоначального заселения Полинезии из Южной Америки. Для этого ученый задумал построить плот и в точности повторить предполагаемый путь вождя инков Кон-Тики.

С Хейердалом спорили известные египтологи, специалисты по Средиземноморью и Месопотамии. Они отвергали возможность дальнего плавания на папирусных лодках в океане.

Путешествие ученого вошло в историю как одно из самых необыкновенных в ХХ веке. На папирусном судне Хейердал проплыл с экипажем из Перу в Полинезию. Плот вышел из перуанского порта Кальяо 28 апреля 1947 года. 101 день команда Хейердала боролась с высокими волнами, непогодой и голодом. Они проплыли около 5 тыс. морских миль (около 8 тыс. км).

7 августа 1947 года путешественники пристали к полинезийскому атоллу Рароиа. Тем самым они доказали, что на бальсовых плотах подобные плавания могли совершаться и в древности.

Именины

Именины в этот день отмечают Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Севастьян, Трофим, Федор и Яков.