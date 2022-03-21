РИАМО - 21 мар. На улице Генерала Дорохова в столице погиб пешеход, он пытался перебежать проезжую часть в неположенном месте, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

ДТП случилось в районе дома №17. По факту дорожной аварии начата проверка.

Данный участок улицы не предназначен для перехода проезжей части. Разрешенная скорость движения на дороге составляет 80 км/ч.

Пешеходов призвали беречь свою жизнь и не пытаться переходить дорогу в неположенных местах.

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