РИАМО - 20 мар. На улице Преображенский Вал в столице водитель на Land Rover сбил пожилую пару на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции.

Женщина скончалась в больнице от полученных травм. А ее муж с травмой ноги находится в медучреждении.

Как рассказал водитель иномарки, он не заметил пешеходов из-за слишком яркого солнца. По результатам медосвидетельствования, мужчина был трезв в момент аварии.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному инциденту.

Столичных автомобилистов попросили быть бдительными и предельно внимательными на дорогах. Также следует соблюдать требования дорожных знаков и снижать скорость перед пешеходными переходами.