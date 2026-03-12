сегодня в 13:21

Отец участников теракта в «Крокусе» заплакал в зале суда

Отец двоих участников террористической атаки на «Крокус Сити Холл» Исроил Исломов расплакался в зале суда, сообщает SHOT .

Исроил Исломов вместе с сыновьями Аминчоном и Диловаром предоставил нападавшим жилье и автомобиль — белый Renault, который злоумышленники использовали для бегства.

Также обвиняемый предоставил деньги тем, кто совершил атаку на «Крокус Сити Холл».

Ранее сообщалось, что суд заслушал последние слова обвиняемых в совершении теракта в концертном зале.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Террористы ворвались в здание, где должен был состояться концерт группы «Пикник», и начали расстреливать посетителей, а также подожгли сам зал.

В результате происшествия погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.

