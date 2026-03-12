Фиктивная опека над бабушкой: как виновник ДТП пытается избежать наказания

Жительница Ростова-на-Дону Евгения и ее супруг получили серьезные травмы во время ДТП в апреле 2024 года. Однако виновник аварии пытается всячески уйти от ответственности, постоянно пережидая апелляцию. Он даже оформил фиктивную опеку над бабушкой.

ДТП произошло 7 апреля 2024 года, в день рождения Евгении. Автомобиль Alfa Romeo на большой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в машину, в которой была девушка с супругом. У Евгении было раздроблено плечо, а у мужа сломан позвоночник.

По словам пострадавшей, более года шло расследование, полгода возбуждали уголовное дело, судебные заседания длились еще полгода.

«Виновник ни разу нами не поинтересовался, ничем не помог, его юрист каждое заседание смеялась над нами, говоря, что срок давности пройдет и они имеют право на защиту. А на что имеем право мы?» — задалась вопросом Евгения.

Суд в итоге признал водителя Alfa Romeo виновным, но после этого постоянно переносил апелляцию.

«Почему? Потому что виновник внезапно „болеет“. Каждый раз — новая справка от врача с 42-й поликлиники Ростова-на-Дону. Срок давности по делу истекает 7 апреля 2026. Если заседания будут переносить снова и снова, он может просто уйти от ответственности и остаться не судим по сроку давности», — рассказала Евгения (s_eugenia_) в соцсетях.

Осужденный и его адвокат множество раз заявляли ходатайства о назначении новых экспертиз, при этом предыдущие исследования были проведены в соответствии с законом. Они вызывали новых свидетелей, ходатайствовали о проведении дополнительных процессуальных действий и всячески затягивали дело.

«Это все делалось целенаправленно, чтобы вышел срок давности — 2 года. Также виновник ДТП оформил, по нашему мнению, фиктивную опеку над бабушкой-инвалидом, чтобы не платить по моральной компенсации», — заявила потерпевшая сторона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.