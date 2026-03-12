Около 30 тысяч обращений от жителей поступило в Мособлдуму в 2025 году

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе заседания сообщил, что в региональный парламент в 2025 году направили около 30 тыс. обращений, передает корреспондент РИАМО.

«Работа с жителями остается нашим приоритетом. В прошлом году в парламент поступило почти 5 тысяч письменных обращений. Депутатам в территориальных округах пришло более 13 тысяч обращений, на личных приемах принято почти 9 с половиной тысяч граждан», — сказал Брынцалов.

Председатель регионального парламента напомнил, что жители области могут обратиться в контакт-центр по единому номеру 8(495)594-94-94.

«Все вопросы и обращения от наших жителей должны решаться быстро и эффективно. Теперь по одному номеру телефона можно получить ответы на все вопросы, которые относятся к компетенции Мособлдумы, записаться на прием к депутату как в региональный парламент, так и приемную округа», — добавил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доверие жителей и оперативная реакция на возникающие вызовы стоит на приоритетном месте в работе властей.

«Тема доверия жителей всегда является ключевой, и в том числе оценка работы ОМСУ (органов местного самоуправления — ред.) Московской области по обеспечению достижения ключевых показателей. <…> Наша задача, как и прежде, — оперативно реагировать на вызовы, с которыми мы сталкиваемся в каждой сфере», — сказал Воробьев.

