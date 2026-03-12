Будет работать с 13 лет? Чем известна девочка-вундеркинд Алиса Теплякова

В материале РИАМО — об Алисе Тепляковой, которая выпустилась из вуза в 13 лет и уже готова работать.

Алиса Теплякова прославилась в России благодаря своему раннему интеллектуальному развитию. Она привлекла внимание общественности, став студенткой Московского государственного университета в возрасте всего девяти лет. Ее умственные способности вызвали широкий общественный интерес, а также споры среди педагогов и психологов относительно целесообразности столь раннего получения высшего образования. В материале РИАМО — о том, какой вуз в итоге окончила Алиса и где она теперь будет работать.

Экспериментальное обучение: как Алиса Теплякова стала вундеркиндом

Фото - © соцсети

Алиса родилась в Москве в 2012 году. Родители девушки, Евгений и Наталья Тепляковы, являются специалистами в области науки и воспитания детей. Отец окончил факультет психологии и факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, а мать училась на мехмате МГУ, а после продолжила учебу в магистратуре Финансовой академии.

Они активно занимаются образованием собственных детей, которых у них аж девятеро, применяя собственные методы ускоренного обучения. Благодаря интенсивному домашнему обучению, Алиса освоила основную школьную программу значительно быстрее сверстников. В четыре года она уже умела писать и читать, овладела премудростями арифметики и даже написала письмо Владимиру Путину, где попросила его разрешить ей поступить в первый класс. И это в четыре-то года! Тогда-то отец Алисы и принялся образовывать свою дочь самостоятельно. За последующие четыре года его дочь освоила всю школьную программу.

Поступление Алисы в МГУ в 9 лет и первые трудности в обучении

Фото - © Секреты главного здания МГУ им. Ломоносова/Медиасток.рф

В девять лет Алиса успешно прошла единый государственный экзамен (ЕГЭ) и была принята в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова на факультет психологии. К слову, ей пришлось, как и всем абитуриентам, сдавать ДВИ, дополнительное вступительное испытание. Алиса в итоге набрала 48 баллов из возможных ста. Учиться было решено на платной основе, поскольку в списки поступивших на бюджет девочка не попала.

Специальность она выбрала одну из сложнейших — «клиническая психология». Однако обучение проходило непросто. Вскоре возникли трудности с адаптацией ребенка к вузовскому формату занятий, и Алиса столкнулась с проблемами взаимодействия с системой оценки успеваемости.

Кроме того, публичность и постоянные дискуссии вокруг ее талантов стали причиной стресса для молодой студентки. В результате многочисленные пропуски занятий привели к сомнениям в возможности продолжения обучения в МГУ.

Провал на экзамене и смена университета

Фото - © Сергей Кобылин / Фотобанк Лори

В декабре Алиса должна была сдавать первую в своей жизни зачетную сессию. Тут-то и начались проблемы. Среди первых предметов, которые нужно было сдать, было «Введение в психологию». Алиса дала неправильный ответ и на эмоциях выбежала из аудитории. Евгений Тепляков, увидев дочь, начал дебоширить и скандалить, вследствие чего охрана была вынуждена запереть его в кабинете и вызвать полицию. Сам Тепляков потом объяснил свое поведение тем, якобы его дочь очень долго удерживали в аудитории.

Конечно, разразился скандал между Тепляковыми и руководством университета. Отец вундеркинда потребовал от университета, чтобы семье вернули деньги за второй семестр, ведь Алиса после инцидента на экзамене в МГУ больше не появлялась.

Эти события заставили Тепляковых искать альтернативные варианты обучения. Было предпринято несколько попыток перевода Алисы в другие учебные заведения, включая частную академию «Синергия», однако везде ей было отказано из-за несоответствия возраста требованиям вузов. В марте 2023 года в СМИ ходила информация, что девочка учится в Финансовом университете при Правительстве РФ на платной основе.

В том же 2023 году также сообщалось, что девушка вновь приступила к учебе, теперь уже в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ). Здесь она изучала специальность, связанную с психологией и педагогикой. В 2025 году многодетный отец хвастался в своем блоге, что его дочь училась еще и в МАДИ на специальности «Информатика и вычислительная техника», и даже показал публике справку оттуда.

Диплом какой специальности получила Алиса Теплякова

Фото - © Гетманец Инна / Фотобанк Лори

Весной 2026 года Алиса все-таки завершила обучение в РГГУ, получив диплом бакалавра. Училась она неполные три года — и делала это вполне себе бодро. Представители университета отметили, что девушка все работы выполняла в срок и у нее не было академических задолженностей. На защиту диплома Алиса позвала свою маму для поддержки. «Все прошло хорошо: студентка продемонстрировала достаточный уровень владения материалом работы, однако не все суждения были достаточно аргументированными. Получила „хорошо“ — значит, „четверку“», — поделились в вузе.

Тема дипломной работы Алисы связана с особенностями мышления и эмоциональной сферы у детей пяти-семи лет. Комиссия неоднозначно оценила ее работу, а антиплагиат и вовсе показал, что оригинальность написанного — всего 15%. Впрочем, в вузе тут же отреагировали на эту критику Алисиной работы и пояснили такой низкий процент сбоем в системе.

Сможет ли 13-летняя Алиса Теплякова работать по специальности?

Фото - © соцсети

Диплом за плечами у Алисы есть, есть даже какой-никакой опыт работы. Дело в том, что пока Алиса училась в РГГУ, она проходила профессиональную практику в одной из московских коррекционных школ. «Я проходила практику по олигофренопедагогике, занималась выпускным классом в школе для умственно отсталых детей», — рассказала Алиса в одном из последних видео. По ее словам, класс, в котором она работала, успешно сдал итоговые экзамены в полном составе.

Так что же, можно теперь действительно работать в 13 лет? К сожалению (или к счастью), нет. Председатель Национальной ассоциации психологов и психотерапевтов Юлия Будишевская объяснила, что нужно дождаться хотя бы достижения Алисой 16-ти лет. «До достижения этого возраста официальное трудоустройство в обычном формате невозможно. Соответственно, даже при наличии диплома практическая работа в образовательной организации возможна только при соблюдении возрастных требований трудового законодательства и при готовности работодателя заключить трудовой договор», — объяснила эксперт.

Будишевская подчеркнула, что профессия психолога подразумевает наличие определенного жизненного опыта, высокий уровень личностной зрелости, развитую эмпатию и ряд других качеств, которые формируются постепенно, по мере взросления личности, социальной адаптации в обществе и наличия стажировки, прохождения супервизий. Этих качеств у 13-летнего ребенка быть просто не может.