Слуцкий заявил, что Трамп просил Путина не вмешиваться в конфликт с Ираном

Лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что Дональд Трамп в разговоре 9 марта просил Владимира Путина не вмешиваться в конфликт вокруг Ирана, сообщает RT .

Глава партии заявил, что не знает деталей разговора президентов России и США, но предполагает, что Трамп просил Путина не включаться в иранский кризис.

«Конечно, я не знаю деталей разговора между президентами России и Соединенных Штатов, но я вполне допускаю, что Трамп просил президента России Владимира Владимировича Путина не ввязываться в этот конфликт. Но что значит „не ввязываться“? Ситуация угрожает нашей безопасности. Соединенные Штаты бездумно, к сожалению, поддерживают Израиль в его агрессии против Ирана, а это именно агрессия против Ирана», — отметил парламентарий.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся вечером 9 марта по инициативе американской стороны и длился около часа. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Ирана. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин довел до Трампа предложения по урегулированию конфликта.

