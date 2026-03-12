Мособлдума за 2025 год приняла 11 законов в поддержку участников СВО и их семей

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе заседания сообщил о том, что за 2025 год региональный парламент принял 11 законов, поддерживающих участников СВО и их семьи, передает корреспондент РИАМО.

«Это последовательное расширение той законодательной базы, которую мы выстраивали с самого начала. Сегодня в Подмосковье действует уже порядка 40 мер поддержки. Причем Подмосковье одним из первых в России закрепило единый стандарт поддержки, который обеспечивает помощь в любых жизненных ситуациях: от реабилитации до трудоустройства», — сказал Брынцалов.

Он добавил, что по закону о квотировании рабочих мест, трудоустроились около 900 ветеранов СВО. В регионе запущена программа «Герои Подмосковья», также проводился конкурс. «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области».

«Участники СВО освобождены от уплаты транспортного налога, действие льготы мы продлили. Еще одна важная мера, реализованная по поручению президента, — выплата 500 тысяч рублей взамен земельного участка. Для наших воинов и их близких действует право внеочередного личного приема в госорганах и учреждениях Подмосковья, а сроки рассмотрения их обращений сокращены вдвое. Военнослужащие и их семьи имеют приоритет при заключении социального контракта», — дополнил Брынцалов.

Спикер Мособлдумы подчеркнул важность реабилитации ветеранов СВО, для этого работают специальные учреждения. Они расположены в «Ясенках», в «Протэкс-центре» в Коломне, а также на базе Семейного центра имени Мещерякова в Сергиевом Посаде. Также открылся пансионат на базе Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» в Озерах. В 2025 году комплексную реабилитацию прошли более 1,1 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в МФЦ и на региональном портале участники спецоперации могут получить десятки мер поддержки, а комплексная услуга «Защитники Отечества» позволяет оформить сразу 17 услуг по одному заявлению.

«Напомню: в прошедшем году мы сделали важный шаг по доступности социальных мер. Благодаря поддержке президента (России Владимира Путина — ред.) и Минобороны нам удалось в МФЦ оказывать услуги для ветеранов СВО и их близких, а также 17 услуг для действующих военнослужащих, включая вопросы страхового обеспечения, поощрения при награждении, поступления ребенка без экзаменов в вузы Минобороны», — рассказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.