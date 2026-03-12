Певица Слава продала квартиру, которую не покупали из-за скандала с Долиной

Певица Слава (Анастасия Сланевская) продала квартиру в центре Москвы, которую у нее не покупали из-за скандала вокруг «дела Ларисы Долиной». Сделка была сорвана из-за общественного резонанса, сообщает SHOT .

Сланевская продавала квартиру на улице Арбат площадью 173 квадратных метров. Она согласилась снизить цену на 20 млн рублей.

В квартире сделан дизайнерский ремонт. Там трехметровые потолки, дорогостоящая мебель и различные изделия для декора. Продавалось жилье за 140 млн рублей.

Но продать квартиру у Славы не получалось. Сланевская в конце 2025 года обвиняла Долину в том, что из-за ситуации с ее недвижимостью в Хамовниках у нее не получается продать собственную квартиру и апартаменты в ЖК Capital Towers.

Однако примерно месяц назад за 120 млн рублей Слава все же продала жилье. Она пошла на такой шаг, чтобы помочь деньгами сестре и детям.

Летом 2024 года Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 млн рублей. Средства она передала третьим лицам и не стала покидать жилье. После этого подала иск в суд и потребовала признать сделку недействительной, отмечая, что была введена в заблуждение.

В марте сделку признали ничтожной. Однако в декабре 2025 года Верховный суд отменил решения прошлых инстанций. Он признал Лурье добросовестным покупателем. 25 декабря 2025 года Мосгорсуд решил выселить Долину.

