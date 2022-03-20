РИАМО - 20 мар. Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска завершают разгром украинского нацбатальона «Донбасс», передает РИА Новости.

Он уточнил, что в воскресенье отечественные войска продвинулись на 12 км, они вышли на рубеж Никольское и вместе с подразделениями ДНР блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое.

По словам Конашенкова, военные ликвидировали до 60 боевиков, 2 танка, 3 БМП и другое вооружение нацбатальона.

Он добавил, что еще ведется бой за населенные пункты Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское с остатками боевиков и военных ВСУ.

РФ начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Она направлена на защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. Страны Запада ввели против России жесткие экономические санкции.