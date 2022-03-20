РИАМО - 20 мар. Зампредседателя Совбеза страны Дмитрий Медведев прокомментировал идею министра Германии по отказу от мяса для борьбы с Российской Федерацией.

Ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал соотечественников потреблять меньше мяса, чтобы противостоять РФ. Он назвал инициативу «вкладом (в борьбу -ред.) против Путина».

«Порадовал и очередной европейский министр, который призвал граждан есть меньше мяса, чтобы победить Россию и российское руководство. <…> Пора менять национальные привычки немцев! Долой мясо и колбасу», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что сам Оздемир является вегетарианцем.

В воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отметила, что отказ от мяса – это не вся правда о борьбе с Россией. Она уточнила, что также немцам стоит меньше дышать, «что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России».

Военная спецоперация РФ началась на Украине 24 февраля. После этого ряд западных стран начал массово вводить экономические санкции против России.