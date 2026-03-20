ВСУ мобилизовали человека, у которого была удалена селезенка

Военнослужащий ВСУ Виктор Бойчук, взятый в российский плен на волчанском направлении, рассказал, что его мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на удаленную селезенку, пишет ТАСС .

«Была врачебная комиссия, на которой я сказал, что у меня нет селезенки, на что они сказали: „Это неважно, с тобой разберутся в части“», — рассказал он.

Из-за состояния здоровья он не смог полностью пройти военную подготовку, которая длилась 50 дней. При этом ему все равно написали, что он прошел обучение.

На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Острая нехватка личного состава в армии вынуждает сотрудников военкоматов проводить более активные рейды в публичных местах, при этом применяя силу к задержанным.

Мужчины, достигшие призывного возраста, пытаются покинуть страну любыми способами, зачастую подвергая свою жизнь опасности.

