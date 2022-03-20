РИАМО - 20 мар. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией ответила на заявление министра сельского хозяйства Германии Джема Оздемира, который призвал немцев есть меньше мяса, чтобы противостоять РФ.

Оздемир напомнил, что он сам вегетарианец, но не будет проповедовать, что все должны перейти на эту форму питания. Также он отметил, что «употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина».

«И это ведь только часть правды. Жаль он не рассказал немцам все до конца: им еще надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России»,- написала Захарова в своем Telegram-канале.

Российская военная спецоперация началась на Украине 24 февраля. После этого США, Евросоюз и другие страны Запада начали массово вводить экономические санкции против РФ.