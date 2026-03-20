На европейской территории России ожидается температура выше нормы

сегодня в 05:22

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что на европейской территории России на этой неделе прогнозируется температура выше нормы на 4-8 градусов, сообщает ТАСС .

«Вся европейская Россия окажется в тепле. Аномалия — 4-8 градусов, на Черноморском побережье — 4», — отметила она.

По словам синоптика, в горах Северного Кавказа сохраняются лавинная опасность и сильный ветер — до 22 метров в секунду. Также лавинная опасность сохраняется в горах Краснодарского края.

Ранее ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в Москве ожидается теплая и сухая погода. По словам синоптика, характер погоды в столице в ближайшие дни не изменится.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.