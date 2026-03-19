Синоптик пообещала Москве до +11 градусов в выходные

сегодня в 18:28

Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в Москве ожидается теплая и сухая погода, сообщает RT .

По словам синоптика, характер погоды в столице в ближайшие дни не изменится.

«В субботу будет переменная облачность, без осадков. Минимальные температуры — -1…+1 °С. Днем — +8…+10 °С. 22 марта — без осадков, ночью — -1…+1 °С, днем — +10…+11 °С. Погода комфортная для отдыха. Среднесуточная температура составит +5 °С, что будет способствовать дальнейшему уменьшению снежного покрова», — сказала Позднякова.

Она отметила, что такие показатели превышают климатическую норму и создают условия для активного таяния снега.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозировал температуру выше нормы в Москве 19 марта.

