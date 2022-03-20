РИАМО - 20 мар. Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на букмекерскую контору, мужчина с пистолетом вынес оттуда свыше 22 млн рублей, сообщается на сайте «МВД медиа».

Как уточнила официальный представитель российского МВД Ирина Волк, грабитель в медицинской маске зашел в помещение букмекерской конторы, расположенной на улице 1905 года.

«Угрожая пистолетом, он потребовал у менеджера ключи от сейфа. Получив отказ, мужчина достал взятую с собой черную шапку и заставил сотрудника конторы надеть ее на голову и лицо, чтобы тот не видел его действий. Он забрал у менеджера из кармана ключ, открыл сейф, сложил в рюкзак 22,4 млн рублей и скрылся», - добавила Волк.

По ее словам, полицейские задержали подозреваемого – 43-летнего жителя столицы. Он рассказал, что при нападении использовал пневматический пистолет, который по виду схож с огнестрельным. Оружие задержанный выбросил в помойку.

Официальный представитель МВД РФ сказала, что часть похищенного москвич успел истратить, но большую часть денег изъяли в ходе задержания.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заключила Волк.