В центре Петербурга произошел пожар в историческом доме

В чердачном помещении жилого дома в Центральном районе Петербурга произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Пожар произошел на Моховой улице, дом 28. По этому адресу находится Дом Бычевской — вдовы вице-адмирала Филиппа Бычевского.

Площадь возгорания составила 60 кв. метров. Из опасной зоны эвакуированы 26 человек.

Ранее в торговом центре «Владимирский пассаж» в Центральном районе Санкт-Петербурга по адресу Владимирский проспект, 19 произошел пожар.

