сегодня в 17:33

Пожар произошел в ТЦ «Владимирский пассаж» в центре Петербурга

В торговом центре «Владимирский пассаж» в Центральном районе Санкт-Петербурга по адресу Владимирский проспект, 19 произошел пожар. Это случилось 7 февраля в 15:57, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар произошел в подсобном помещении. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

В 16:18 пожар потушили. Из ТЦ провели эвакуацию 200 человек.

Информации о пострадавших нет. Пожар тушили три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.

