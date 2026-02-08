сегодня в 02:44

У берегов Аргентины обнаружили медузу размером с автобус

В Атлантическом океане неподалеку от берегов Аргентины ученые нашли гигантскую медузу-призрака размером с автобус, сообщает RT со ссылкой на Океанографический институт Шмидтов.

«Команда задокументировала… редкую медузу-призрака — глубоководную медузу, которая может достигать длины школьного автобуса», — говорится в сообщении.

Пилоты дистанционно управляемых подводных аппаратов запечатлели огромную медузу на глубине 250 метров.

Отмечается, что диаметр колокола таких медуз может составлять один метр, а длина их четырех «рук», — десять метров.

Ранее на острове Сулавеси в Индонезии обнаружили самку сетчатого питона, которая была официально признана самой длинной дикой змеей в мире.

