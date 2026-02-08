В трех аэропортах России ввели временные ограничения

В аэропортах Волгограда, Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты.

Отмечается, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский.

