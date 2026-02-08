В трех аэропортах России ввели временные ограничения
В аэропортах Волгограда, Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты.
Отмечается, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов.
Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский.
