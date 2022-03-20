РИАМО - 20 мар. В интернете опубликовали видео, на котором снято боевое применение отечественной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» на территории Донбасса, сообщает РИА Новости.

На видео можно увидеть, как стоящий на открытой местности «Солнцепек» делает залп в сторону противника. Данный удар российские войска нанесли по позициям националистов.

ТОС-1А используется для огневой поддержки пехоты и танков, а также для поражения живой силы противника, огневых позиций, для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.

РФ 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.