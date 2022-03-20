РИАМО - 20 мар. Следователи и сотрудники уголовного розыска нашли женщину, которая оставила мертвого младенца на мусорной площадке на улице Красная Пресня в столице, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».

По данным следствия, в воскресенье в месте сбора бытовых отходов было найдено тело младенца без видимых телесных повреждений.

По предварительной информации, задержанная женщина сообщила, что мальчик задохнулся, она не смогла оказать ему необходимую медпомощь.

В ближайшее время с женщиной начнут проводить следственные действия по делу.

Как уточняет пресс-служба столичной прокуратуры, женщине 37 лет. Ход проверки по данному делу контролируется ведомством.