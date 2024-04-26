Бельгия отказалась признавать указ Путина об обмене активами

Президент России Владимир Путин 8 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому допускается обмен заблокированных активов между россиянами и иностранцами, однако Бельгия отказалась признавать силу документа, пишет РБК Инвестиции .

«Только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в Европейском союзе. Российские указы не ведут к возникновению каких-либо европейских обязательств», — сообщили в Минфин Бельгии.

Большая часть активов россиян заблокирована в депозитарии Euroclear. Этот оргон регулирует бельгийский Минфин.

Ранее в США приняли указ, согласно которому могут конфисковать замороженные российские активы и передать их в помощь Украине. Кремль заявил, если это случится, между Россией и Америкой будет снижен уровень дипломатических отношений.