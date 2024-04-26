Орехово-Зуевский округ присоединился к патриотической акции «Диктант Победы»

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26 апреля Орехово-Зуевский городской округ вместе со всей страной присоединился к одной из главных патриотических акций — Диктанту Победы, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Сегодня на основной площадке историко-краеведческого музея прошло Международное масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны «Диктант Победы».

К акции присоединились заместитель секретаря местного отделения Партии «Единая Россия» Татьяна Ронзина, исполнительный секретарь местного отделения Дмитрий Нестеров, депутаты фракции «Единая Россия», члены Общественной палаты, члены Молодежного парламента, ветераны, военнослужащие и активисты МГЕР.

Перед началом тестирования в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» для участников была организована экскурсия по историческому наследию города Орехово-Зуево.

Международный исторический диктант включал в себя задания, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

«Я благодарю всех, кто сегодня пришел на основную площадку в музей и написал „Диктант Победы“! Ваше участие — это знак того, что память о Великой Победе жива и будет жить вечно!», — отметил Дмитрий Нестеров.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.