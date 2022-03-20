РИАМО - 20 мар. На контейнерной площадке для сбора мусора на Красной Пресне в столице обнаружили тело младенца, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Тело ребенка нашли в воскресенье. На вид мальчику порядка 1,5 месяцев.

Прокуратура столицы взяла на контроль установление обстоятельств и принятие процессуальных решений по данному факту.

Деятельность правоохранительных органов координируют Пресненский межрайонный прокурор Денис Клепнев и его заместитель Илья Захаров.