В Серпухове состоялись всероссийские соревнования по бадминтону

Серпухов в пятый раз принимает всероссийские старты. В спорткомплексе «Надежда» 30 марта собрались юные спортсмены из нескольких регионов страны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Здесь проходят всероссийские соревнования по бадминтону для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Для участников это не просто турнир, а возможность почувствовать вкус честной борьбы, проверить характер и найти новых друзей. На открытии присутствовали депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Карзубова, депутат окружного Совета Юлия Громова и старший тренер спортивной сборной по парабадминтону Дмитрий Варфоломеев.

Серпухов принимает эти старты уже в пятый раз. Первый юбилей собрал около двадцати спортсменов из Белгородской области, Чувашской Республики и Подмосковья — Электростали, Егорьевска и Серпухова. 30 марта — первый игровой день, 31-го пройдут финальные встречи, а 1 апреля состоится торжественное награждение, после которого команды разъедутся по домам.

Для ребят с ограниченными возможностями здоровья такие соревнования становятся важной вехой. Здесь они не только соревнуются, но и общаются, учатся поддерживать друг друга. Нынешний турнир имеет и практическое значение: по его итогам определятся кандидаты на первенство и чемпионат России, которые пройдут в Раменском в июне.

«Спорт для людей с ограниченными возможностями — это возможность себя показать и найти себя в жизни», — отметила депутат окружного Совета Юлия Громова.

За развитием адаптивного бадминтона в округе стоит работа администрации, проекта «Равные возможности», 8-й школы, Серпуховского колледжа и федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Благодаря их усилиям Серпухов уже не первый год становится местом, где доказывают: возможности есть у каждого.

