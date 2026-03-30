Россияне лишатся своих фото и видео на iPhone при запрете оплаты подписок Apple

Десятки тысяч россиян рискуют навсегда потерять доступ к своим фото и видео на iPhone в случае запрета оплаты подписок Apple со счета мобильного телефона, сообщает Baza .

Ранее СМИ сообщали, что Минцифры РФ рассматривает возможность приостановки оплаты сервисов Apple с мобильного счета. Мера направлена на то, чтобы вынудить американскую компанию вернуть в App Store популярные российские приложения. Операторы уже начали рассылать абонентам соответствующие SMS-сообщения.

После введения антироссийских санкций и блокировки отечественных банковских карт оплата по номеру оставалась одним из самых доступных способов продления подписок Apple. Услугу предоставляют все операторы связи. Через них можно было оплачивать облачное хранилище iCloud, музыкальные, игровые и другие сервисы от Apple.

По умолчанию всем пользователям iCloud, где большинство владельцев iPhone хранит фото и видео, доступен объем «облака» в 5 ГБ. Учитывая постоянно растущие размеры медиафайлов, объем хранилища наполняется быстро. Тогда приходится либо увеличивать место в iCloud, либо рисковать, храня все материалы только на устройстве.

Если запрет Минцифры вступит в силу, то прекращение оплаты подписок приведет к потере личных файлов пользователей. Согласно правилам американской корпорации, в случае прекращения подписки у пользователя есть 30 дней, чтобы выкачать из iCloud свои медиа. По истечении этого срока объем данных свыше изначальных 5 ГБ будет удален.

