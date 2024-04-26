МИД Британии вызвал посла России из-за сообщений о якобы враждебной деятельности

сегодня в 19:59

Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании. Причиной визита стала информация о враждебной деятельности РФ на территории Великобритании, сообщает РИА Новости .

В заявлении МИД Великобритании говорится, что российский посол был вызван из-за обвинений в «вредоносной деятельности со стороны России».

Ранее полиция Лондона предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами в связи с расследованием предлагаемых преступлений, нарушающих Закон о национальной безопасности.

Их подозревают в деятельности в пользу России и контактировании с иностранным разведслужбами.